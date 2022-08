Misura inglese per la benzina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura inglese per la benzina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GALLONE

Significato/Curiosita : Misura inglese per la benzina

Della benzina. una benzina avente numero di ottano 95 ha la stessa resistenza alla detonazione di una miscela 95:5 di isoottano e n-eptano. le prove per determinare...

Particolare granaglie («corn gallon», «gallone da grano» o «dry gallon», «gallone secco»). durante i secoli la definizione di gallone è stata più volte aggiornata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Recipiente dogato per misura re i cereali; Identifica la misura di un capo d abbigliamento; Possono indicare la misura dell area... in breve; L unità di misura del petrolio; John, chimico e fisico inglese che diede il nome ad un difetto visivo; John Boyd, fisiologo inglese ; Il Benjamin scrittore e politico inglese del 800; Il saloon inglese ; Piccolo bidone di benzina ; Era un tipo di benzina ; La benzina sostituita dalla verde; benzina americana;