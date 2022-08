Ministero della Farnesina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ministero della Farnesina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAE

Significato/Curiosita : Ministero della farnesina

della farnesina, spesso chiamato semplicemente farnesina, è un edificio della pubblica amministrazione sede del ministero degli affari esteri della repubblica...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima scultura, vedi mae west (monaco di baviera). mae west, nata mary jean west (new york, 17 agosto 1893 – los... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

