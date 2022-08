Mettere in chiaro, accertare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in chiaro, accertare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : APPURARE

Significato/Curiosita : Mettere in chiaro, accertare

Per la difficoltà stessa che ha la mente umana ad individuare e a mettere in chiaro gli assunti a priori del suo procedere. secondo tali critiche il cicap...

Proveniente dall'antico egitto". nel 2001, una ricerca ha permesso di appurare che la parte facciale della maschera, munita di fori per le orecchie (particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con mettere; chiaro; accertare; mettere alla prova; mettere sul filo la biancheria ad asciugare; Attivare, mettere in funzione; mettere in _ : offrire come premio di una gara; Palline di patate colore marrone chiaro fra; Legno chiaro spesso impiegato per le botti di vino; Marrone chiaro ; Le rose giallo chiaro ; Appurare, accertare ; accertare o anche consolidare; Verificare, accertare ; Un esame per accertare l'assunzione di stupefacenti; Cerca nelle Definizioni