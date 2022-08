Si mette nel Negroni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mette nel Negroni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BITTER

Significato/Curiosita : Si mette nel negroni

Campari bitter o bitter campari) è una bevanda alcolica nata a novara, prodotto di punta dell'azienda italiana gruppo campari. si tratta di un bitter ottenuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Il negroni con lo spumante brut al posto del gin; Dà il tipico colore al cocktail negroni ; Entra nel negroni ; Si versa per il negroni ;