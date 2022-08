Un mese che inizia sempre con una festa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mese che inizia sempre con una festa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MAGGIO

Significato/Curiosita : Un mese che inizia sempre con una festa

Chuseoklr, ch'usokmr), conosciuta anche con i nomi di festa della luna, festa delle torte lunari o festa zhongqiu, è una festività celebrata dai popoli cinese...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi maggio (disambigua). maggio è il quinto mese dell'anno secondo il calendario gregoriano e il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

