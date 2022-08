Si mangiano in insalata al ristorante cinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mangiano in insalata al ristorante cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : GERMOGLI DI SOIA

Significato/Curiosita : Si mangiano in insalata al ristorante cinese

La cucina cinese rappresenta la somma di cucine regionali anche molto diverse e si è evoluta anche in altre parti del mondo con caratteristiche diverse...

Con germogli di soia cotti, e il kongnamul pap, in cui i germogli cotti vengono serviti sul riso al vapore. in cina i germogli di soia vengono di solito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

