Località del Piacentino: negli Anni 80 vi funzionò una centrale nucleare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località del Piacentino: negli Anni 80 vi funzionò una centrale nucleare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAORSO

Significato/Curiosita : Localita del piacentino: negli anni 80 vi funziono una centrale nucleare

Borgo sabotino una centrale nucleare, la cui produzione energetica terminò a seguito dei referendum del 1987 che bandirono l'energia nucleare in italia. oggi...

caorso ad opera dei piacentini come opera di difesa contro gli attacchi provenienti da settentrione, specialmente da cremona. nel 1214, poi, caorso è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

