Liquido per il trucco degli occhi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liquido per il trucco degli occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EYELINER

Significato/Curiosita : Liquido per il trucco degli occhi

Contatto tra il trucco ed il sebo della pelle, migliorando l'adesività dal trucco. può anche essere ridotta la penetrazione del trucco nelle linee d'espressione...

Crush with eyeliner è un brano della band statunitense r.e.m.. la canzone è il terzo singolo estratto dal nono album della band monster (1994). il singolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con liquido; trucco; degli; occhi; Un liquido più leggero dell acqua; L aggiunta di liquido nel radiatore; Cospargere di liquido ; Passaggio di liquido fra recipienti; Completava il trucco delle dame del 700; trucco per attori; Un trucco spesso da sfumare; Fissa il trucco , ma non con gli occhi; La scienza che studia le abitudini degli animali; Agli estremi degli oceani; I soldati degli aeroporti; Ente nazionale aeronautico e spaziale degli Stati Uniti; Pinocchi o lo schiaccia; Vendono lenti e occhi ali; Un noto marchio dí occhi ali da sole; Non riescono a chiudere occhi o; Cerca nelle Definizioni