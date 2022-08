Liberare una zona dagli ordigni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liberare una zona dagli ordigni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SMINARE

Significato/Curiosita : Liberare una zona dagli ordigni

Tali ordigni dichiarano percentuali di malfunzionamenti vicine al 5%, ma durante l'ultimo conflitto nel sud del libano per molti di questi ordigni è stato...

Seguenti: assistere il ritorno e il dislocamento dei rifugiati; ricostruire e sminare; garantire l'assistenza medica; garantire la sicurezza e l'ordine pubblico;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

