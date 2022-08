Lesioni nell intonaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lesioni nell intonaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCROSTATURE

Nella zona rispetto al resto dell'appennino. secondo gli accertamenti per lesioni ad edifici sono stati evacuati l'ospedale di mormanno e la casa di riposo...

Da pece greca, cera e scagliola. dopo tale operazione si passa alla scrostatura cioè l'abrasione della parte più esterna della conchiglia in modo da...

Altre definizioni con lesioni; nell; intonaco; Non intatto a causa di fessure e lesioni ; Causato da lesioni fisiche o psichiche; lesioni che sulla pelle del ventre possono manitestarsi dopo una gravidanza; lesioni valutate in gradi; Dipinse la Pala di Brera conservata nell omonima Pinacoteca milanese; Passeggiano nell a Piazza Rossa; nell a matita e nell a riga; Sono vicine nell a somma; Dipinto realizzato su intonaco non asciutto; Pittura su intonaco non asciutto; Rivestire con l'intonaco ; Rimosso come l'intonaco da una parete; Cerca nelle Definizioni