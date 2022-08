L ispirò la guerra di Troia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ispirò la guerra di Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ILIADE

Significato/Curiosita : L ispiro la guerra di troia

di troia) di stesicoro, dove epeo fa il portatore d'acqua per agamennone e menelao e così atena, mossa a compassione gli ispira l'idea del cavallo di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi iliade (disambigua). l'iliade (in greco antico: , iliás) è un poema epico in esametri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con ispirò; guerra; troia; Il re di Babilonia che ispirò un opera di Giuseppe Verdi; Sole: ispirò il Cantico di san Francesco; ispirò Leopardi; Il re di Babilonia che ispirò una famosa opera di Verdi; Unito in guerra ; I rivali dei Lancaster nella guerra delle Due Rose; Ex combattente tornato dalla guerra ; La guerra mai scoppiata tra USA e URSS; Un film con Mastroia nni; Il Mastroia nni grande attore di cinema; Il poema omerico sulla guerra di troia ; Giovane troia no decapitato da Achille; Cerca nelle Definizioni