Inquadra la porta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inquadra la porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STIPITE

Significato/Curiosita : Inquadra la porta

L'ingresso viene spesso preceduto da un protiro, un'edicola sporgente che inquadra la porta. strutture a edicola fanno ancora da inquadramento ai monumenti funerari...

Disambiguazione – "stipite" rimanda qui. se stai cercando lo stipite batterico, relativo alla biologia, vedi stipite batterico. disambiguazione – se stai... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con inquadra; porta; Permettono di inquadra re le fotografie; inquadra re una fotografia; inquadra per i teleschermi; inquadra il soggetto da fotografare; L importa nte canale africano; Le onde continuano a porta rle in spiaggia; Una famosa porta di Roma; Non poter sopporta re; Cerca nelle Definizioni