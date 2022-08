Impetuoso vento che soffia nell Oceano Indiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impetuoso vento che soffia nell Oceano Indiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : MONSONE

Significato/Curiosita : Impetuoso vento che soffia nell oceano indiano

La faccia dell'abisso prima che inizi la creazione. rûach (in ebraico: ) ha il significato di "vento, spirito, soffio" e elohim può significare "grande"...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi monsone (disambigua). in meteorologia il monsone (dall'arabo mawsim che significa "stagione") è un vento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

