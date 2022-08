Green per i vaccinati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Green per i vaccinati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PASS

Significato/Curiosita : Green per i vaccinati

Quarantena azzerata per i contatti stretti vaccinati con il booster. obbligo di super green pass su tutti i mezzi di trasporto, per ristoranti all’aperto...

Psycho-pass ( saikopasu) è un anime giapponese del 2012, scritto da gen urobuchi, prodotto da production i.g e trasmesso su fuji tv dall'ottobre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

