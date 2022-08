Grado di durezza che si dà all acciaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grado di durezza che si dà all acciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEMPRA

Significato/Curiosita : Grado di durezza che si da all acciaio

La durezza di dieci minerali numerati progressivamente da 1 a 10, tali che ciascuno è in grado di scalfire quello che lo precede ed è scalfito da quello...

che risultò tra gli elementi più apprezzati della tempra. già proposto sulla tipo, sulla tempra questo elemento fu molto più apprezzato, e una percentuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con grado; durezza; acciaio; Indica l ottavo grado di durezza dei minerali; Un grado più di col; Foto 1 Una crociera sul Danubio Tempio di __, Belgrado ; Un grado più di super; Indica l ottavo grado di durezza dei minerali; Comporta la cosiddetta durezza dell acqua corrente; Grado di durezza che si dà all acciaio; Grado di durezza delle mine; Hanno i denti d acciaio ; Un tipo di acciaio ; Il forno in cui la ghisa si trasforma in acciaio ; Lamina di acciaio che raschia il legno; Cerca nelle Definizioni