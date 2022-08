Gli scali come Malpensa e Heathrow - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli scali come Malpensa e Heathrow. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AEROPORTI

Significato/Curiosita : Gli scali come malpensa e heathrow

Aeroporti. nel 2007, tra gli scali gestiti, si annoverano catania, napoli, palermo ed al terminal 2 dell'aeroporto inglese di londra heathrow. entrata a far parte...

Anni dopo. entrambi gli aeroporti sono caduti in disuso come aeroporti civili dopo la seconda guerra mondiale e l'aeroporto di centocelle è adibito al... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con scali; come; malpensa; heathrow; Uffici fiscali ; Si sottrae agli obblighi fiscali ; Emette scontrini fiscali ; In quelli fiscali ... si pagano pochissime tasse; Molti Statunitensi lo mangiano come spuntino; __ trac, è come il backgammon; Un veicolo come l aliscafo; Uno spirito come Gabriele; La provincia con malpensa ; Scali come malpensa e Linate; Invece di malpensa ; Un'alternativa... a malpensa ; Da heathrow si raggiunge con la metropolitana; Quello di heathrow si trova a Londra; Si raggiunge da heathrow ; Cerca nelle Definizioni