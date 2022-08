Un gioco di carte molto in voga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gioco di carte molto in voga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BURRACO

Significato/Curiosita : Un gioco di carte molto in voga

carte da gioco italiane consistono normalmente di mazzi da 40 carte di 4 diversi semi, ma c'è una grande varietà stilistica nel disegno delle carte,...

Di f.g.b. e a.s.c. burracoup, f.i.g.bur., f.a.i.b., e u.i.s.p. il super burraco e il burraco reale sono ammessi, insieme al burraco semipulito, nei codici... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

