La generosa mancia che si dà a Capodanno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La generosa mancia che si dà a Capodanno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : REGALIA

Significato/Curiosita : La generosa mancia che si da a capodanno

La regalia (latino: regalia, "le cose del re", e iura regalia, "i diritti del re") è una prerogativa della sovranità che nel medioevo era riservata al... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con generosa; mancia; capodanno; Date generosa mente; generosa offerta; Donare generosa mente; Concedere generosa mente; Lauta come... una mancia ; Scrisse Don Chisciotte della mancia ; Lo è la mancia del generoso; mancia , gratifica; La festa di capodanno ; Il santo della notte di capodanno ; Su quello di capodanno ... non c è il controllore; Scoppia a capodanno ; Cerca nelle Definizioni