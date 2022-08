È formato da un alga e da un fungo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È formato da un alga e da un fungo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LICHENE

Significato/Curiosita : E formato da un alga e da un fungo

I licheni. questi organismi pionieri sono formati da un fungo (micobionte) e da un'alga verde (fotobionte) e talvolta cianobatteri (o alghe azzurre). secondo...

lichene composto parmelia, lichene foglioso rhizocarpon geographicum, lichene crostoso epilitico usnea, lichene fruticoso evernia prunastri, lichene fruticoso

