Fatti o azioni memorabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatti o azioni memorabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GESTA

Significato/Curiosita : Fatti o azioni memorabili

Delle questioni generali su quelle personali e l'economicità dell'azione a fronte di altre azioni legali proponibili. a questo impianto di base sono stati...

gesta, o gesmas, nome con cui è altrimenti conosciuto il cattivo ladrone nella tradizione apocrifa, è il bandito che ha inveito contro gesù e al cui fianco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con fatti; azioni; memorabili; Traduce i fatti in numeri; fatti ... come i palloni da rugby; Un infatti dei Latini; Se guardate bene non sono fatti per voi; Pronunciò appassionate orazioni ; Sono impiegati nelle redazioni dei giornali russi; Formazioni cornee che coprono il corpo dei rettili; Frazioni di chili; Lezioni memorabili ; memorabili batoste; Una serie di gesta memorabili ; Imprese memorabili ; Cerca nelle Definizioni