Far dondolare il lettino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far dondolare il lettino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CULLARE

Significato/Curiosita : Far dondolare il lettino

Fanciulletto giacque», che rievoca l'isola come grembo materno in grado di "cullare" il poeta; secondo altre interpretazioni, tuttavia, la locuzione è meno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con dondolare; lettino; Lo fa dondolare il sagrestano; dondolare un neonato fra le braccia; dondolare nel vuoto: stare a __; Il sedile che si fa dondolare ; lettino da bebé; Firmò l ultimo bollettino della guerra 15-18; Si rendono noti su uno speciale bollettino ; Bollettino del tempo; Cerca nelle Definizioni