È famosa per una disfida - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : BARLETTA

Del 1502, vedi disfida di barletta del 1502. coordinate: 41°10'57n 16°21'08e / 41.1825°n 16.352222°e41.1825; 16.352222 la disfida di barletta fu uno...

barletta (afi: /bar'letta/, varrétte o barlétte in dialetto barlettano) è un comune italiano...

