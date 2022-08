Facebook , chat social - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Facebook , chat social. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MESSENGER

Significato/Curiosita : Facebook , chat social

facebook (originariamente thefacebook) è un social media e rete sociale statunitense, creato il 4 febbraio 2004, inizialmente come servizio gratuito universitario...

La missione nasa messenger (mercury surface, space environment, geochemistry and ranging) è stata lanciata il 3 agosto 2004 ed è stata progettata per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con facebook; chat; social; Realtà virtuale di facebook ; Twitter : Dorsey = facebook : x; facebook , Twitter, ecc; L ateneo in cui nacque facebook ; Racconto di chat eaubriand; Il non nelle chat ; Esprimono sentimenti in chat ; Novella di chat eaubriand; Istituto Nazionale Assistenza social e; Sui social network si mette quella di profilo; L utente che semina zizzania nei social ; Messaggio da social network; Cerca nelle Definizioni