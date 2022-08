Un estremità della sciarpa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un estremità della sciarpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PA

Significato/Curiosita : Un estremita della sciarpa

Nello smoking da donna. questo indumento è simile ad una sciarpa sagomata: uniforme nel senso della lunghezza, la stessa è variabile, potendo arrivare anche...

pâ – comune del burkina faso pa – provincia di palermo pa – pastor aeternus, costituzione dogmatica del concilio vaticano i pa – aritmetica di peano pa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con estremità; della; sciarpa; L estremità d una radice; Un ovale senza estremità ; L estremità dello spillo che non punge; Si trova all estremità inferiore di tibia e perone; C erano quelli della gleba; La città lombarda con Piazza della Loggia; Il Cavalli della moda; Una media della velocità; Sembra una sciarpa , si annoda sui fianchi; sciarpa o stola in cachemire; Così è la sciarpa intorno al collo; sciarpa sulle spalle, spesso indossata dalle nonne; Cerca nelle Definizioni