C erano quelli della gleba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C erano quelli della gleba.

Soluzione 5 lettere : SERVI

Significato/Curiosita : C erano quelli della gleba

"servi della gleba" rimanda qui. se stai cercando la canzone di elio e le storie tese, vedi servi della gleba (singolo). la servitù della gleba (già colonato...

servi della gleba – figura giuridica diffusa nel medioevo che legava il contadino a un determinato terreno servi di maria – ordine mendicante della chiesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con erano; quelli; della; gleba; erano i sudditi di Ulisse; Lo erano i denti di Freddy Mercury; erano monarchici russi; erano ipocriti al tempo di Gesù; Si sfruttano quelli d acqua; quelli che dicono no; Tra quelli sacri ci sono i paramenti del sacerdote; Da quelli correnti si effettuano bonifici; Un estremità della sciarpa; La città lombarda con Piazza della Loggia; Il Cavalli della moda; Una media della velocità; I servi della gleba russi; I servi della gleba spartani; C era quella della gleba ; Cera quella della gleba ; Cerca nelle Definizioni