Un elegante parco che prevede muschio, pietre, vialetti e piccoli laghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un elegante parco che prevede muschio, pietre, vialetti e piccoli laghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : GIARDINO GIAPPONESE

Significato/Curiosita : Un elegante parco che prevede muschio, pietre, vialetti e piccoli laghi

Il giardino giapponese ( nihon teien) è un giardino tradizionale il cui progetto è basato sull'estetica e le idee filosofiche giapponesi, evitando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

