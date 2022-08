Edifici per soldati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edifici per soldati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CASERME

Significato/Curiosita : Edifici per soldati

Duemilacinquecento soldati armati. durante la protesta, fu scattata una famosa foto, in cui george harris collocò garofani nelle canne dei cannoni dei soldati. la marcia...

Con la rinascita degli eserciti permanenti si hanno i primi esempi di caserme modernamente intesi, che riprendono i tipi costruttivi a corte, caratteristici... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con edifici; soldati; Una loggia alla sommità d un edifici o; edifici o... aggirabile; edifici o in cui abitano militari; Statua o edifici o commemorativo; I soldati degli aeroporti; Dà la sveglia ai soldati ; soldati ... per scherzo; soldati armati; Cerca nelle Definizioni