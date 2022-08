Durare... senza dare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Durare... senza dare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UR

Significato/Curiosita : Durare... senza dare

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ur. ur (lingua sumera: urim, scrittura cuneiforme: urim2ki o urim5ki; arabo: )... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Può durare millenni; Tendenza a durare a lungo; Possono durare secoli; durare senza dare; Un antipatia senza limiti; Non c è senza tre; Si mangia senza posate; Un collegamento senza fili; Guardare dall alto; Prelevati con forza e costretti ad andare altrove; dare un comando... al cameriere; dare da bere a sazietà;