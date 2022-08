Il disco in vinile a 33 giri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il disco in vinile a 33 giri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ELLEPI

Significato/Curiosita : Il disco in vinile a 33 giri

Precedente disco a 78 giri, dalle simili caratteristiche, realizzato in gommalacca. come sineddoche, il termine vinile, materiale con il quale veniva...

Altre definizioni con disco; vinile; giri; Birbante, disco lo; Manca al disco rso dell incongruente; _ -line = disco nnesso; Un canale concorrente di disco very Channel; Disco in vinile ; Supporto musicale in vinile ; I vecchi dischi in vinile ; Quelli in vinile hanno conosciuto un revival; giri di chiave; giri ni... ormai adulti; Ambito premio per i giri ni; I giri di parole... per non ferire;