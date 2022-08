Dipinse la Pala di Brera conservata nell omonima Pinacoteca milanese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dipinse la Pala di Brera conservata nell omonima Pinacoteca milanese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : PIERO DELLA FRANCESCA

Significato/Curiosita : Dipinse la pala di brera conservata nell omonima pinacoteca milanese

di mostre e di attività culturali, con iniziative e centri d'apprendimento legati alla storia e alla scienza. la pinacoteca di brera è la pinacoteca più...

piero di benedetto de' franceschi, noto comunemente come piero della francesca (borgo sansepolcro, 1412 circa – borgo sansepolcro, 12 ottobre 1492), è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

