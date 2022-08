Il dio bifronte dei Romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dio bifronte dei Romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GIANO

Significato/Curiosita : Il dio bifronte dei romani

Solitamente è raffigurato con due volti (il cosiddetto giano bifronte), poiché il dio può guardare il futuro e il passato. nel caso del giano quadrifronte...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giano (disambigua). giano (latino: ianus) è il dio degli inizi, materiali e immateriali, ed... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con bifronte; romani; Numero bifronte ; Il dio bifronte della mitologia; Il bifronte della mitologia; Il dio bifronte che diede no-me a gennaio; Per i romani erano i periodi nei quali non si potevano tenere comizi; Il più a sud dei sette colli romani ; La Demetra dei romani ; Lasciò in eredità ai romani il regno di Pergamo; Cerca nelle Definizioni