Le diete che si fanno per perdere peso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le diete che si fanno per perdere peso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DIMAGRANTI

Significato/Curiosita : Le diete che si fanno per perdere peso

Individui che, senza diete dimagranti o aumento dell'attività fisica, iniziano a perdere gradualmente peso (chiaro sintomo di malattia). si parla di "sovrappeso"...

Grandi categorie di dimagranti: quelli da banco e quelli con prescrizione. sul mercato è possibile reperire numerosi dimagranti, che non necessitano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con diete; fanno; perdere; peso; Si evitano in certe diete ; Si scelgono nelle diete ; Gruppo d alimenti esclusi da molte diete ; I cibi che si consigliano in certe diete ; Si fanno mangiando molto; Affanno si ansiti; fanno parte del potenziale bellico di una Nazione; fanno rimbalzare... le accuse; Il Massimo che canta perdere l amore; Meglio lasciar perdere chi l ha di traverso; La patologia che fa perdere i capelli; Scialacquare, sperperare, disperdere ; Il peso senza la tara; Liberarsi da ogni peso ; Manifesto appeso alla parete della stanza; Un peso ... non pulito; Cerca nelle Definizioni