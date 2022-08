Diafana come vetro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diafana come vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IALINA

Significato/Curiosita : Diafana come vetro

Ha la pelle molto chiara, quasi diafana, capelli di un biondo argenteo e profondi occhi viola. viene descritta come una fanciulla di rara bellezza, quasi...

La degenerazione ialina, in istopatologia e in anatomia patologica, è una modificazione non specifica delle cellule e dei tessuti caratterizzata dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con diafana; come; vetro; diafana , trasparente; Trasparente, diafana ; Uno spirito come Gabriele; Il nome tedesco del fiore noto come stella alpina; Un cantante come Bruce Springsteen; come dire per nulla; Il Williams autore americano de Lo zoo di vetro ; Lo è il vetro sporco; Gioiellini..di vetro ; Un vetro lattiginoso; Cerca nelle Definizioni