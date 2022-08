È detta melone dei tropici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È detta melone dei tropici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAPAIA

Stai cercando altri significati, vedi papaya (disambigua). la papaya o papaia (carica papaya l.) è una pianta della famiglia delle caricacee. si presenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con detta; melone; tropici; È detta anche mignatta; Pianta detta anche elianto; La gabbia per i marinai di vedetta ; Le detta il regolamento; Un tipo di melone ; Frutto tropicale conosciuto come melone cornuto; melone con polpa arancione e buccia a spicchi; Un ortaggio come il melone ; È... pesante ai tropici ; Venti che spirano ai tropici ; Generósi filantropici ; Venti costanti che spirano fra i tropici e l equatore;