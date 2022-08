Lo è il dente che viene curato otturandolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il dente che viene curato otturandolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARIATO

Significato/Curiosita : Lo e il dente che viene curato otturandolo

cariati (curiati in greco bizantino) è un comune italiano di 9 999 abitanti della provincia di cosenza in calabria. nota per la cinta muraria affacciata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con dente; viene; curato; otturandolo; La dottrina del miscredente ; Il campanello... del presidente della Camera; Il Josè ex presidente della Commissione Europea; Un aulico tramonto o anche occidente ; viene studiato il suo teorema sulle parallele; Il fenomeno per cui un effetto avviene in ritardo per la variazione della causa; viene proclamato dal governo in casi di pericolo eccezionale; Arnese che viene utilizzato per sbrogliare le matasse; Trascurato , trasandato; Accurato e minuzioso; Donne che vestono in modo trascurato oppure senza giacca; Il malato che viene curato dal medico; Cerca nelle Definizioni