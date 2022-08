Il re dell Epiro famoso per i suoi elefanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il re dell Epiro famoso per i suoi elefanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PIRRO

Significato/Curiosita : Il re dell epiro famoso per i suoi elefanti

Gli elefanti da guerra di annibale anche se i più propendono per una loro provenienza asiatica (come quelli usati dai persiani e dai re dell'epiro)[senza fonte]...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pirro (disambigua). pirro (in greco antico: p, pýrrhos, "il colore del fuoco, rosso biondo";... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

