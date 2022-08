Li debellò Giulio Cesare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li debellò Giulio Cesare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Li debello giulio cesare

Roma sono eletti consoli per l'anno seguente lucio giulio cesare e publio rutilio lupo. a cesare è assegnato il fronte sud contro i sanniti e i loro...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi galli (disambigua). galli (in latino: galli; in greco antico: ata, galátai) era il termine utilizzato...