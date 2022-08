La cura il dermatologo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cura il dermatologo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PSORIASI

Significato/Curiosita : La cura il dermatologo

dermatologia è un dermatologo. la dermosifilopatia studia invece le malattie cutanee associate a malattie sessualmente trasmissibili. i dermatologi sono...

Riconoscono più forme di psoriasi: la psoriasi pustolosa e forme non pustolose tra cui la psoriasi a placche (circa l'80% delle forme di psoriasi), guttata, inversa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

