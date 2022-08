Crescono sotto il naso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crescono sotto il naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BAFFI

Significato/Curiosita : Crescono sotto il naso

Ciclista su strada e pistard italiano baffi – peli dell'uomo che crescono sotto il naso baffi – nome popolare delle vibrisse, organi di senso dei felidi...

i baffi sono la sezione della barba cui peli crescono sopra il labbro superiore...

