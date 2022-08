Così è un foglio nella busta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è un foglio nella busta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIEGATO

Postale, senza busta: si tratta della raccomandata in foglio. la modalità è semplice: una volta piegato il plico lasciando un foglio bianco all'esterno...

Altre definizioni con così; foglio; nella; busta; così deve essere il bucato; così è detto Guardiola, l allenatore spagnolo; così è noto il Capriccio n. 13 di Paganini; così era chiamata la Repubblica di Venezia; Inchiostro usato in passato per riprodurre uno scritto su un altro foglio di carta; Mettere mano al portafoglio ; Nel portafoglio pesa meno della moneta; La faccia anteriore di un foglio ; Passeggiano nella Piazza Rossa; nella matita e nella riga; Sono vicine nella somma; Ha l asso nella manica; Robusta legatura sul veliero; Molto robusta ; Si spedisce in busta ; Robusta , ben piantata;