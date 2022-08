Così è detto Guardiola, l allenatore spagnolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detto Guardiola, l allenatore spagnolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PEP

Significato/Curiosita : Cosi e detto guardiola, l allenatore spagnolo

Josep guardiola i sala (ipa: [u'zb gwði' i 'sa]), detto pep, (santpedor, 18 gennaio 1971) è un allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo, di...

Josep clotet ruiz, conosciuto come pep clotet (igualada, 28 aprile 1977), è un allenatore di calcio spagnolo, tecnico del brescia. dal 2001 al 2003 guida... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con così; detto; guardiola; allenatore; spagnolo; così è noto il Capriccio n. 13 di Paganini; così era chiamata la Repubblica di Venezia; così gli inglesi definiscono cio che non è in; così sono dette le fondamentali infrastrutture come ponti e autostrade; Dopo il quale, detto alla latina; __ lime, detto anche limone caviale; Nelle corse a staffetta è detto testimone; Il vino che oggi è detto Friulano; __ guardiola , l allenatore del Manchester City; guardiola allenatore; Il guardiola allenatore di calcio; Comprende una guardiola ; Interpretò Oronzo Canà ne L allenatore nel pallone; L allenatore di basket; Massimiliano __, allenatore ; Licenziare un allenatore ; Pedro __ de la Barca, drammaturgo spagnolo ; Famoso prosciutto crudo spagnolo ; Rafael __, tennista spagnolo ; Il Generalissimo Franco, dittatore spagnolo ; Cerca nelle Definizioni