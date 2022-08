I corridoi per i voli di linea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I corridoi per i voli di linea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AEROVIE

Effettuare voli di linea. solitamente un aereo che pesa a vuoto 22.680 kg e che può trasportare 20 o più passeggeri viene definito di linea. i velivoli...

Organismo tecnico nazionalmente competente per le singole aerovie. ad esempio in italia le aerovie, quando scorrono all'interno di un'area di controllo o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

