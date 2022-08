Corretto, irreprensibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corretto, irreprensibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CASTIGATO

Significato/Curiosita : Corretto, irreprensibile

Istituto sperimentale formato da allievi studiosissimi e dal comportamento irreprensibile, dotato di bar, pista elettrica, flipper e slot machine per i professori...

La locuzione latina castigat ridendo mores, tradotta letteralmente, significa: "corregge i costumi ridendo". questa iscrizione, posta sul frontone di vari... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con corretto; irreprensibile; Supereroe Marvel politicamente scorretto ing; Non corretto ; Non sempre è corretto ; Agisce in modo scorretto ; Si dice di chi ha un comportamento irreprensibile ; Cerca nelle Definizioni