Le consonanti in azione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti in azione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ZN

Significato/Curiosita : Le consonanti in azione

Notare che in italiano la consonante /ts/, così come la sonora corrispondente /dz/ (e come le altre tre consonanti //, // e //), in posizione intervocalica...

zn – simbolo chimico dello zinco zn – codice vettore iata di air bourbon zn – simbolo dello zeptonewton zn – simbolo dello zettanewton zn – targa automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

