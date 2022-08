Congregazione femminile fondata da san Vincenzo de Paoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Congregazione femminile fondata da san Vincenzo de Paoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : FATE BENE SORELLE

Significato/Curiosita : Congregazione femminile fondata da san vincenzo de paoli

Di carità di san vincenzo de' paoli (in inglese sisters of charity of st. vincent de paul of halifax) sono un istituto religioso femminile di diritto pontificio:...

Sulla medesima tematica. è inoltre autrice di un ciclo di libri di fiabe, le fate a metà. laureatasi nel 1997 in lettere moderne all'università degli studi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con congregazione; femminile; fondata; vincenzo; paoli; congregazione religiosa molto presente nello Utah; Un antica congregazione di Francescani riformati; I religiosi della congregazione fondata da don Bosco; Santa che fondò con Vincenza Gerosa la congregazione delle suore di Carità; In grammatica può essere maschile o femminile ; Figura femminile che funge da colonna; Una voce femminile molto grave; Pronome personale femminile ; Azienda dolciaria fondata nel capoluogo umbro; Città ligure fondata nel 1923; La Repubblica fondata da Napoleone in Italia; Scuola di scrittura fondata da Baricco; vincenzo , noto ciclista italiano; vincenzo __: scolpì il famoso Acquaiolo; vincenzo ciclista; Come la festa in un film di vincenzo Salemme; Iniziali di paoli ni; Il paoli di Sapore di sale; Stefania che ha avuto una figlia da Gino paoli ; È di sale in una canzone di Gino paoli ; Cerca nelle Definizioni