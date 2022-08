Colombo ne salpò per... le Indie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colombo ne salpò per... le Indie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PALOS

Significato/Curiosita : Colombo ne salpo per... le indie

Voce principale: cristoforo colombo. nella storia moderna, i viaggi di cristoforo colombo rappresentano i fondamentali della colonizzazione europea delle...

L ammiraglia di colombo ; La città in cui colombo discusse con i dotti; _ Falk, tenente colombo ; Scrisse Felicita colombo ; salpò sulla nave Argo; Ne salpò Colombo; Porto dal quale salpò Colombo; Il porto da cui salpò Colombo; Si fa... avanti e indie tro; Andare... indie tro; Se si lancia torna indie tro; Il meccanismo che impedisce a una ruota dentata di girare all indie tro;