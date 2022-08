La città lombarda con Piazza della Loggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città lombarda con Piazza della Loggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRESCIA

Significato/Curiosita : La citta lombarda con piazza della loggia

la strage di piazza della loggia è stato un attentato terroristico di matrice neofascista compiuto il 28 maggio 1974 a brescia, nella centrale piazza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi brescia (disambigua). brescia (pronuncia /'brea/ ascolta[·info], localmente ['brea], brèsa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

