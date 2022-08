Città della Giordania ricca di tombe rupestri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città della Giordania ricca di tombe rupestri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PETRA

Significato/Curiosita : Citta della giordania ricca di tombe rupestri

Blanda antica città rupestre, cui restano alcuni ruderi e testimonianze del luogo, alle porte di tortora; temesa, scavi nel territorio di serra d'aiello...

Coordinate: 30°19'44n 35°26'25e / 30.328889°n 35.440278°e30.328889; 35.440278 petra (in arabo: , al-bitra, da pta, roccia in greco) è un sito archeologico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

