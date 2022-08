Il Chien poeta cinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Chien poeta cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TAO

Significato/Curiosita : Il chien poeta cinese

1898 – víznar, 19 agosto 1936) è stato un poeta, drammaturgo e regista teatrale spagnolo, che raggiunse il riconoscimento internazionale come figura emblematica...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tao (disambigua). il tao (t, dàop, taow; letteralmente la via o il corso) è uno dei principali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con chien; poeta; cinese; La pinna sulla schien a; Un muscolo della schien a; Appoggio per la schien a di un divano; I peli sulla schien a del maiale; Il poeta e traduttore rumeno di Fuga di morte; poeta e drammaturgo greco antico; poeta latino di Venosa; Publio Ovidio __, poeta latino dell Ars Amatoria; Si mangiano in insalata al ristorante cinese ; Regione indocinese ; Agrume noto anche come mandarino cinese ; Nella morra cinese , batte la forbice; Cerca nelle Definizioni