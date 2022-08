C è chi lo accusa al cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi lo accusa al cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SOFFIO

Significato/Curiosita : C e chi lo accusa al cuore

Rituali; questa falsa accusa ebbe origine nel 1144 in inghilterra e poi si diffuse durante il medioevo e in età moderna, causando processi e uccisione di ebrei;...

